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В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету

Минск, Среда 12 августа 2020 00:34
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету
Фото: люди за компьютером (pixabay)
Автор: Инна Собора

Не работает мобильный интернет

После выборов президента в Беларуси происходят массовые сбои в работе интернета. Не работает мобильный интернет.

Об этом сообщает NEXTA.

В частности, сбои в работе интернета наблюдаются в столице страны Минске.

"В Минске, как и по всей стране, по-прежнему серьёзные проблемы с доступом через мобильный интернет. Фото и видео не грузятся", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о перебоях в работе интернета в Беларуси, в частности, не открывались сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by, не работали онлайн-трансляции телеканалов, наблюдались проблемы с мобильным интернетом.

Позже Лукашенко заявил, что перебои с интернетом в ходе выборов в Беларуси произошли не по вине власти.

Белорусские провайдеры заявляли о перегруженном трафике.

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