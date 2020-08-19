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В Беларуси собрали 3,7 млн долларов в помощь бастующим и жертвам репрессий

Минск, Среда 19 августа 2020 06:58
В Беларуси собрали 3,7 млн долларов в помощь бастующим и жертвам репрессий
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

Пожертвования сделали более 21 тысячи человек

Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 млн долларов. Для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков собрали еще 2,6 млн долларов.

Об этом сообщает TUT.BY.

Всего в помощь предприятий, которые пострадали от забастовок, сделали пожертвования больше 21 тысячи человек. Первыми получат финансовую поддержку МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".

Руководителей других организованных заводских стачкомов просят "срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси".

"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - поясняли организаторы сбора.

Также продолжается сбор средств для жертв насильственных репрессий. Речь идет про тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма превышает 2,6 млн долларов. То есть в общей сложности на помощь пострадавшим от репрессий собрали более 3,7 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в рамках общенациональной забастовки в Беларуси все шахты "Беларуськалия" остановили выдачу руды.

Напомним, на забастовки отреагировал президент Александр Лукашенко, он заявил, что 150-200 человек на каждом предприятии "не делают погоды".

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