У Білорусі зібрали 3,7 млн доларів на допомогу страйкуючим і жертвам репресій

Фото: протести в Білорусі (Tut.by)

Пожертви зробили більше 21 тисяч осіб

Для працівників страйкуючих підприємств, які можуть фінансово постраждати через невихід на роботу, зібрали допомогу більше ніж на 1,1 млн доларів. Для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків зібрали ще 2,6 млн доларів.

Про це повідомляє TUT.BY.

Всього в допомогу підприємствам, які постраждали від страйків, зробили пожертви більше 21 тисяч осіб. Першими отримають фінансову підтримку МТЗ, МЗКТ і "Гродно Азот".

Керівників інших організованих заводських страйкомів просять "терміново звернутися для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі".

"Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання, і простягнути руку солідарності тим, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі", - пояснили організатори збору.

Також триває збір коштів для жертв насильницьких репресій. Йдеться про тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків. Зібрана сума перевищує 2,6 млн доларів. Тобто в цілому на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 млн ​​доларів.

Раніше повідомлялося, що в рамках загальнонаціонального страйку в Білорусі всі шахти "Білоруськалій" зупинили видачу руди.

Нагадаємо, на страйки відреагував президент Олександр Лукашенко, він заявив, що 150-200 чоловік на кожному підприємстві "не роблять погоди"