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В Беларуси собираются принять закон о наказании за "организацию массовых беспорядков"

Автор: Роман Тверденко

В Беларуси готовят закон о пресечении массовых акций и "беспорядков". Процесс подготовки его уже запущен.

Об этом заявил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Tass.ru.

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Он отметил, что закон будет принят для того, чтобы люди понимали какое наказание им может грозить за участие в протестах.

"Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным структурам, органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующее законы", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании.

Ранее Лукашенко раскритиковал современные смартфоны. По его мнению, через них иностранные спецслужбы отслеживают людей.

Также в четверг Лукашенко прокомментировал обвинения в фальсификации президентских выборов в августе 2020 года. По его словам, нельзя "нарисовать" результат в 80%.

Кроме того, он объявил, что в начале 2022 года в Беларуси пройдет всенародный референдум, на который вынесут проект новой конституции с урезанными полномочиями президента. Ожидается, что после изменения конституции в стране могут пройти новые выборы.

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