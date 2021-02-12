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У Білорусі збираються ухвалити закон про покарання за "організацію масових заворушень"

Автор: Роман Тверденко

У Білорусі готують закон про припинення масових акцій і "безладдя". Процес підготовки його вже запущений.

Про це заявив невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Tass.ru.

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Він зазначив, що закон буде прийнятий для того, щоб люди розуміли яке покарання їм може загрожувати за участь у протестах.

"Законодавство щодо припинення масових заворушень, провокацій і правопорушень. Подобається це комусь чи ні, процес запущений. Мною доручено різним структурам, органам влади підготувати проекти відповідних нормативно-правових актів. Люди повинні бачити ці документи у вигляді законів. Тому найближчим часом парламент ухвалить відповідне закони", - сказав Лукашенко, виступаючи в п'ятницю на Всебілоруських народних зборах.

Раніше Лукашенко розкритикував сучасні смартфони. На його думку, через них іноземні спецслужби відстежують людей.

Також у четвер Лукашенко прокоментував звинувачення у фальсифікації президентських виборів в серпні 2020 року. За його словами, не можна "намалювати" результат у 80%.

Крім того, він оголосив, що на початку 2022 року у Білорусі пройде всенародний референдум, на який винесуть проект нової конституції з урізаними повноваженнями президента. Очікується, що після зміни конституції в країні можуть пройти нові вибори.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
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