У Білорусі збираються ухвалити закон про покарання за "організацію масових заворушень"

У Білорусі готують закон про припинення масових акцій і "безладдя". Процес підготовки його вже запущений.

Він зазначив, що закон буде прийнятий для того, щоб люди розуміли яке покарання їм може загрожувати за участь у протестах.

"Законодавство щодо припинення масових заворушень, провокацій і правопорушень. Подобається це комусь чи ні, процес запущений. Мною доручено різним структурам, органам влади підготувати проекти відповідних нормативно-правових актів. Люди повинні бачити ці документи у вигляді законів. Тому найближчим часом парламент ухвалить відповідне закони", - сказав Лукашенко, виступаючи в п'ятницю на Всебілоруських народних зборах.