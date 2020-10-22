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В Беларуси собирают людей для участия в провластном митинге

Беларусь, Четверг 22 октября 2020 01:48
В Беларуси собирают людей для участия в провластном митинге
Фото: протесты в Беларуси (pexels)
Автор: РБК-Украина

Власти Беларуси собирают людей, чтобы провести проправительственный митинг 25 октября. Некоторым обещают отпуска, а некоторых грозят уволить.

Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.

Так, в Минск из Могилева отправят более тысячи человек на двух поездах.

В Гомеле людей собирают в зданиях школ. На некоторых предприятиях сотрудникам обещают два отпуска за участие в митинге.

В Гродно на провластный митинг собираются в основном учителя.

Сотрудники завода "Кристал" в Минске рассказали, что им приказали пойти на проправительственный митинг 25 октября под угрозой увольнения.

В Министерстве образования Беларуси изданию заявили, что "никаких общих мероприятий не планируется".

Между тем в Беларуси продолжаются митинги против Александра Лукашенко.

Отметим, в МВД Беларуси пообещали, что силовики будут "гуманно" применять табельное оружие против митингующих, если они будут оказывать активное сопротивление.

Ранее о готовности применять огнестрельное оружие против мирных протестующих заявляли в милиции Минска.

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