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В Беларуси сняли запрет на посещение лесов возле украинской границы

Фото: граница Украины и Беларуси (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Во всех районах Брестской области, которая граничит с Украиной, разрешили посещать леса. Жителям Беларуси разрешили собирать ягоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минлесхоз Беларуси.

При этом людям запрещается разводить костры, проводить работы, не связанные с ведением лесного хозяйства, организовывать массовые мероприятия, въезжать на территории лесного фонда на транспортных средствах.

В то же время в Гомельской области, которая делит границу с Киевской областью, запрет на посещение лесов остался в силе.

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси утверждают, что запрет связан с высоким уровнем пожароопасности из-за жары и засухи.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь разрешила жителям Ровенской области пересекать границу и собирать ягоды в заповеднике Альманские болота. Украинские пограничники предупредили, что это может быть очередной провокацией.

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