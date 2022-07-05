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У Білорусі зняли заборону на відвідування лісів біля українського кордону

Фото: кордон України та Білорусі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

У всіх районах Брестської області, що межує з Україною, дозволили відвідувати ліси. Жителям Білорусі дозволили збирати ягоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінлісгосп Білорусі.

При цьому людям забороняється розводити багаття, проводити роботи, не пов'язані з веденням лісового господарства, організовувати масові заходи, в'їжджати на території лісового фонду на транспортних засобах.

Водночас у Гомельській області, яка ділить кордон із Київською областю, заборона на відвідування лісів залишилася чинною.

У міністерстві лісового господарства Білорусі стверджують, що заборона пов'язана з високим рівнем пожежонебезпеки через спеку і посуху.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь дозволила жителям Рівненської області перетинати кордон і збирати ягоди в заповіднику Альманські болота. Українські прикордонники попередили, що це може стати черговою провокацією.

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