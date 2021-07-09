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В Беларуси силовики пытали задержанного украинца. МИД отреагировал

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июля 2021 17:15
В Беларуси силовики пытали задержанного украинца. МИД отреагировал Фото: МИД отреагировал на пытки украинца в Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинец Павел Рабешко, которого недавно задержали белорусские силовики, заявил, что его пытали. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает такие противоправные действия белорусских силовиков.

Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Рабешко рассказал Telegram-каналу "Свободный Столин", что после задержания белорусские силовики 6 часов его допрашивали с применением силы: били по голове, телу, а также душили и несколько раз швырнули его в шкаф. Также ему угрожали.

Вот так выглядел Рабешко после того, как белорусские силовики его отпустили:

В Беларуси силовики пытали задержанного украинца. МИД отреагировал

Фото: Павел Рабешко (t.me/stolin_strana)

В украинском МИД осуждают пытки украинца представителями белорусских силовых органов. Украинские дипломаты помогли Рабешко безопасно покинуть территорию Беларуси.

"Решительно осуждаем пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине... Призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", - заявили Николенко.

МИД также рекомендует украинским гражданам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь.

Напомним, о задержании Рабешко стало известно 4 июля. Украинский МИД сразу начал проверять эту информацию.

Уже 7 июля стало известно, что украинца Рабешко отпустили.

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Беларусь МИД Украины украинец пытки
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