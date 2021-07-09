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У Білорусі силовики катували затриманого українця. МЗС відреагувало

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 17:15
У Білорусі силовики катували затриманого українця. МЗС відреагувало Фото: МЗС відреагувало на катування українця в Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українець Павло Рабешко, якого нещодавно затримали білоруські силовики, заявив, що його катували. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує такі протиправні дії білоруських силовиків.

Про це РБК-Україна сказав прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Рабешко розповів Telegram-каналу "Свободный Столин", що після затримання білоруські силовики 6 годин його допитували з застосуванням сили: били по голові, тілу, а також душили та декілька разів кинули його в шафу. Також йому погрожували.

Ось так виглядав Рабешко після того, як білоруські силовики його відпустили:

У Білорусі силовики катували затриманого українця. МЗС відреагувало

Фото: Павло Рабешко (t.me/stolin_strana)

В українському МЗС засуджують катування українця представниками білоруських силових органів. Українські дипломати допомогли Рабешку безпечно залишити територію Білорусі.

"Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині... Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в‘язнів та гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини", - заявили Ніколенко.

МЗС також рекомендує українським громадянам зважувати ризики при плануванні поїздок до Білорусі.

Нагадаємо, про затримання Рабешка стало відомо 4 липня. Українське МЗС відразу почало перевіряти цю інформацію.

Вже 7 липня стало відомо, що українця Рабешка відпустили.

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