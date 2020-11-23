В Беларуси задержали более 350 человек, понадобилась "скорая"

Фото: протесты в Беларуси (TUT. BY)

В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси силовики задержали более 350 человек. Отмечается, что список дополняется.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По состоянию на 23:45 в списке "Весны" уже 363 фамилии. Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске.

Отмечается, что более чем 10 задержанных забрала скорая помощь. Среди задержанных также есть несовершеннолетние.

Отметим, что 22 ноября в Минске и других городах Беларуси прошли локальные акции протеста. Сейчас они в основном завершились. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства.

Ранее было известно о 177 задержанных.

РБК-Украина писало, что с начала протестов в Беларуси после президентских выборов 9 августа было задержано 29 940 человек. Правозащитникам известно о более 500 арестов.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусской власти в связи с продолжающимися протестами в стране. Он призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.