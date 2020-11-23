У Білорусі силовики підтвердили затримання 345 учасників недільних протестів

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

У Білорусі в ході недільних протестів силовики затримали 345 осіб. Для затримання демонстрантів застосовувалися спецзасоби.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

У МВС зазначили, що масштабні протести відбулися лише в Мінську. В інших регіонах вони "не знайшли очікуваної підтримки".

"Громадян неодноразово попереджали про дотримання правопорядку та заходів дорожньої безпеки, однак окремі з них виходили на проїжджу частину і блокували рух транспорту. Деякі поводилися агресивно, перебували в стані алкогольного сп'яніння. Найбільш активні порушники громадського порядку, що зробили опір міліціонерам, затримувалися, в тому числі із застосуванням спецзасобів", - повідомили в МВС.

Всього за порушення законодавства про масові заходи до розгляду справ у суді в ізолятори доставлені 345 осіб.

Силовики додали, що за фактами "активного опору співробітникам органів внутрішніх справ, блокування руху транспорту" проводяться перевірки.

Відзначимо, за інформацією правозахисників, в ході вчорашніх протестів були затримані не менше 350 демонстрантів.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку серпня, коли в Білорусі спалахнули протести після президентських виборів, було затримано 29 940 осіб, понад 500 - були арештовані.