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В Беларуси режим Лукашенко преследует медиков за участие в акциях протеста, - Amnesty International

Автор: РБК-Украина

Медицинские работники в Беларуси оказались в самом центре кризиса с правами человека. Власти, подконтрольные Александру Лукашенко, преследуют медиков за участие в акциях протестов в стране.

Об этом говорится в отчете Amnesty International.

Речь идет о врачах, которые оказывали первую помощь пострадавшим от полиции. во время акций протеста.

"Врачи и медсестры сталкиваются с ужасающими преследования за проявление несогласия во время мирных акций протеста, охвативших Беларусь после президентских выборов 9 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Правозащитники опубликовали истории четырех медицинских работников, которые были уволены в связи с участием в акциях в Беларуси. В Amnesty International утверждают, что эти истории символизируют судьбу многих других людей, которые "дорого заплатили за поддержку мирного протеста".

Amnesty International призвала мировое сообщество выступить против репрессий в Беларуси.

Ранее в Amnesty International заявляли, что в Беларуси началась новая волна жестоких репрессий.

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