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У Білорусі режим Лукашенка переслідує медиків за участь в акціях протесту, - Amnesty International

Автор: РБК-Україна

Медичні працівники в Білорусі опинилися в самому центрі кризи з правами людини. Влада, підконтрольна Олександру Лукашенку, переслідує медиків за участь в акціях протестів в країні.

Про це йдеться у звіті Amnesty International.

Йдеться про лікарів, які надавали першу допомогу постраждалим від поліції. під час акцій протесту.

"Лікарі і медсестри стикаються з жахливими переслідування за прояв незгоди під час мирних акцій протесту, що охопили Білорусь після президентських виборів 9 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники опублікували історії чотирьох медичних працівників, які були звільнені у зв'язку з участю в акціях в Білорусі. В Amnesty International стверджують, що ці історії символізують долю багатьох інших людей, які "дорого заплатили за підтримку мирного протесту".

Amnesty International закликала світову спільноту виступити проти репресій у Білорусі.

Раніше в Amnesty International заявляли, що в Білорусі почалася нова хвиля жорстоких репресій.

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Білорусь