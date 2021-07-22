В Беларуси решили ликвидировать организацию лауреата Нобелевской премии

Власти Беларуси решили ликвидировать организацию "Белорусский ПЕН-центр", которую возглавляет лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета страны Светлана Алексиевич. Минюст подал в суд соответствующий иск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал центра.
"Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции к республиканскому общественному объединению "Белорусский ПЕН-центр" о ликвидации", - говорится в письме.
Ранее счет Центра был арестован по решению Следственного комитета Беларуси. Причина такого решения силовиков не уточнялась.
"Белорусский ПЕН-центр" был основан в 1989 году, как объединение литераторов страны. В 1990 году был принят в международный ПЕН-центр. Имеет статус "А" в ЮНЕСКО и консультативный в ООН.
Напомним, днем ранее Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. В качестве причины в ведомстве назвали "повторное нарушение законодательства".
Отметим последние месяцы в Беларуси проходят массовые обыски и задержания журналистов и сотрудников СМИ. В начале июля белорусские правоохранители ограничили доступ к изданию "Наша Ніва", а у редакторов прошли обыски.