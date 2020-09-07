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У Білорусі розширять повноваження уряду і місцевої влади

Мінськ, Понеділок 07 вересня 2020 15:41
У Білорусі розширять повноваження уряду і місцевої влади
Фото: Рада міністрів Білорусі (belta.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі створили міжвідомчу робочу групу, яка повинна підготувати пропозиції щодо розширення повноважень уряду і місцевих органів влади. Група повинна надати пропозиції до 20 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Білорусі.

Керівником групи призначений заступник прем'єр-міністра Микола Снопков.

"Міжвідомчій робочій групі необхідно виробити на основі проведеного аналізу системні пропозиції щодо розширення повноважень уряду і місцевих органів влади в самостійному прийнятті рішень та внести їх до Ради міністрів", - повідомили в уряді.

Відзначимо, зараз в Білорусі проходять масштабні акції протесту. Демонстранти вимагають провести нові демократичні вибори президента, а також звільнити всіх політв'язнів.

Як повідомляло РБК-Україна, координаційна рада білоруської опозиції почала підготовку до референдуму про зміни в Конституцію країни.

При цьому колишній кандидат у президенти Світлана Тіхановська заявила, що конституційна реформа в Білорусі можлива лише після проведення нових виборів.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав авторитарність правління в країні.

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