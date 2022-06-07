В Беларуси проводят массовые тренировки на случай войны: что известно

В Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Цель тренировок - переход с мирного на военное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси, передает БЕЛТА .

В Минобороны уточняют, что занятия по боевой готовности "организованы после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

Согласно сообщению, в тренировках принимают участие все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения "по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время".

В Минобороны уверяют, что эти учения якобы являются плановыми.