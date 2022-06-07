UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси проводят массовые тренировки на случай войны: что известно

Фото: Беларусь проводит учения (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Цель тренировок - переход с мирного на военное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси, передает БЕЛТА.

В Минобороны уточняют, что занятия по боевой готовности "организованы после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

Согласно сообщению, в тренировках принимают участие все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения "по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время".

В Минобороны уверяют, что эти учения якобы являются плановыми.

Как сообщалось, российские военные проводили командно-штабные учения в Беларуси в конце мая.

Также в Беларуси не перестают проводить тренировку войск и усиливать защиту границы с Украиной. До этого белорусские военнослужащие готовились к форсированию реки.

При этом президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Но сейчас Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь