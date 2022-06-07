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У Білорусі проводять масові тренування на випадок війни: що відомо

Фото: Білорусь проводить навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. Мета тренувань - перехід із мирного на воєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі, повідомляє БЕЛТА.

У Міноборони уточнюють, що заняття з бойової готовності "організовані після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки".

Згідно з повідомленням, у тренуваннях беруть участь усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання "з організованого виконання заходів щодо переведення з мирного на воєнний час".

У Міноборони запевняють, що ці навчання нібито планові.

Як повідомлялося, російські військові проводили командно-штабні навчання у Білорусі наприкінці травня.

Також у Білорусі не перестають проводити тренування військ та посилювати захист кордону з Україною. До цього білоруські військовослужбовці готувалися до форсування річки.

При цьому президент Володимир Зеленський 6 червня заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі наразі мінімальні. Але зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв

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Білорусь