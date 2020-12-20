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В Беларуси на протестах задержали почти 70 человек, - правозащитники

Автор: Роман Тверденко

В Беларуси во время очередного дня протестов задержали 69 человек. Большинство из них в Минске.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Из этого количества 51 человек был задержан в Минске, остальные - в других населенных пунктах Беларуси. Пятерых задержанных отпустили.

В то же время, управление столичной милиции сообщило, что во время акций в городе было задержано около 100 человек.

Напомним, сегодня в Минске проходит акция "Марш народного трибунала". С самого утра силовики стянули в центр города и под резиденцию Александра Лукашенко спецтехнику.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.

Также, правозащитники центра "Весна" обновили данные по количеству политзаключенных в Беларуси. По их данным, 157 человек признаны политзаключенными.

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