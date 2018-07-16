У Білорусі прокуратура просить 3 років ув’язнення для журналіста, який працював на Донбасі

Суд у його справі почався 10 липня у суді Совєтського району Мінська

У Білорусі прокуратура просить суд у Мінську засудити до трьох років ув’язнення журналіста й блогера Дмитра Галка, білоруського громадянина, який останнім часом жив і працював в Україні, висвітлював події в зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Галка звинувачують у насильстві стосовно працівника білоруської міліції. Суд у його справі почався 10 липня у суді Совєтського району Мінська.

Так, затримали журналіста в квітні, коли він повернувся до Білорусі з України, де жив протягом кількох місяців.

Слідчі заявляють, що Галко мав конфлікт із працівником міліції, в результаті чого в останнього розбився телефон. Журналіст звинувачення відкидає.

Дмитрові Галку 38 років, він працював у багатьох незалежних білоруських ЗМІ, серед останніх місць його роботи в Білорусі був заснований Павлом Шереметом опозиційний сайт "Белорусский партизан", який минулого року потрапив під блокування в Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український консул Геннадій Брескаленко потрапив на побачення в СІЗО до незаконно засудженому в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Відзначимо, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова попросила омбудсмена Російської Федерації Тетяну Москалькової сприяти її візиту до українського політв'язня Роману Сущенко.