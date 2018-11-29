ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Білорусі прокоментували ескалацію ситуації в Азовському морі

Новини » Політика    29.11.2018 - 16:40
У Білорусі прокоментували ескалацію ситуації в Азовському морі
Фото: Володимир Макей (facebook.com/embassybel)

Білорусі не хотілося б, щоб і з боку зовнішніх гравців лунали якісь емоційні заяви

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що ситуація в Керченській протоці підтверджує актуальність і реалістичність тих попереджень, які неодноразово висловлював президент Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на БЕЛТА.

Він зазначив, що Білорусі не хотілося б, щоб і з боку зовнішніх гравців лунали якісь емоційні заяви, які в кінцевому підсумку приведуть лише до подальшого зростання напруженості.

"Ми, звичайно, хотіли б, щоб не було зроблено ніяких кроків, які б призвели до подальшого зростання напруженості в нашому регіоні. Тому що це здатне вплинути не тільки на регіональну, але й на міжнародну безпеку в цілому. Ми переконані, що сторони конфлікту розуміють свою відповідальність за ситуацію в регіоні, за регіональну безпеку", - заявив глава білоруського зовнішньополітичного відомства.

"Ми відстежували заяви, які були зроблені й однією, і іншою стороною. Але прямих контактів не було. Звичайно, нам важливо було б отримати і від однієї, і від іншої сторони об'єктивну інформацію для того, щоб мати свій реальний аналіз ситуації, пов'язаної з цим інцидентом", - додав міністр.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що агресія в Азовському морі буде обговорюватися на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині.

Також додамо, що командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко заявляв, що Україна буде просити закрити Босфор для Російської Федерації агресії в Керченській протоці.

Захоплених українських моряків вивозять з окупованого Криму СБУ оприлюднила перехоплення розмов військових РФ під час нападу на українських моряків
Новини України БілорусьКерченский мостагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся