У Білорусі прокоментували ескалацію ситуації в Азовському морі

Фото: Володимир Макей (facebook.com/embassybel)

Білорусі не хотілося б, щоб і з боку зовнішніх гравців лунали якісь емоційні заяви

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що ситуація в Керченській протоці підтверджує актуальність і реалістичність тих попереджень, які неодноразово висловлював президент Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на БЕЛТА.

Він зазначив, що Білорусі не хотілося б, щоб і з боку зовнішніх гравців лунали якісь емоційні заяви, які в кінцевому підсумку приведуть лише до подальшого зростання напруженості.

"Ми, звичайно, хотіли б, щоб не було зроблено ніяких кроків, які б призвели до подальшого зростання напруженості в нашому регіоні. Тому що це здатне вплинути не тільки на регіональну, але й на міжнародну безпеку в цілому. Ми переконані, що сторони конфлікту розуміють свою відповідальність за ситуацію в регіоні, за регіональну безпеку", - заявив глава білоруського зовнішньополітичного відомства.



"Ми відстежували заяви, які були зроблені й однією, і іншою стороною. Але прямих контактів не було. Звичайно, нам важливо було б отримати і від однієї, і від іншої сторони об'єктивну інформацію для того, щоб мати свій реальний аналіз ситуації, пов'язаної з цим інцидентом", - додав міністр.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що агресія в Азовському морі буде обговорюватися на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині.

Також додамо, що командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко заявляв, що Україна буде просити закрити Босфор для Російської Федерації агресії в Керченській протоці.