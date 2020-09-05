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В Беларуси произошел взрыв на фабрике

Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 5 сентября, в белорусском городе Жлобин произошел мощный взрыв. Взрыв произошел во время пожара на фабрике художественной инкрустации.

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Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

На распространенном видео видно, что на верхнем этаже фабрики произошел сильный пожар. Позже произошел сильный взрыв.

В белорусском Министерстве чрезвычайных ситуаций пока не предоставляют информации о причинах пожара, нанесенном ущербе и возможных жертвах или пострадавших.

Напомним, вчера мощный взрыв произошел в центре Тбилиси; во время ремонтных работ в клубе взорвался кислородный баллон, в результате чего один человек погиб, а трое пострадали.

Кроме того, сегодня утром сильный взрыв прогремел в одном из районов Харькова; предварительно установлено, что во двор одного из домовладений бросили гранату.

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