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У Білорусі стався вибух на фабриці

Автор: Дмитро Левицький

У суботу, 5 вересня, у білоруському місті Жлобин стався потужний вибух. Вибух стався під час пожежі на фабриці художньої інкрустації.

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Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

На поширеному відео видно, що на верхньому поверсі фабрики сталася сильна пожежа. Пізніше стався сильний вибух.

У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надають інформації про причини пожежі, заподіяну шкоду та можливих жертв чи постраждалих.

Нагадаємо, вчора потужний вибух стався в центрі Тбілісі; під час ремонтних робіт в клубі вибухнув кисневий балон, в результаті чого одна людина загинула, а троє постраждали.

Крім того, сьогодні вранці сильний вибух пролунав в одному з районів Харкова; попередньо встановлено, що на подвір'я одного з домоволодінь кинули гранату.

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