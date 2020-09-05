У Білорусі стався вибух на фабриці

У суботу, 5 вересня, у білоруському місті Жлобин стався потужний вибух. Вибух стався під час пожежі на фабриці художньої інкрустації.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

На поширеному відео видно, що на верхньому поверсі фабрики сталася сильна пожежа. Пізніше стався сильний вибух.

У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надають інформації про причини пожежі, заподіяну шкоду та можливих жертв чи постраждалих.

Нагадаємо, вчора потужний вибух стався в центрі Тбілісі; під час ремонтних робіт в клубі вибухнув кисневий балон, в результаті чого одна людина загинула, а троє постраждали.

Крім того, сьогодні вранці сильний вибух пролунав в одному з районів Харкова; попередньо встановлено, що на подвір'я одного з домоволодінь кинули гранату.