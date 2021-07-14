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В Беларуси проходят обыски у правозащитников

Автор: Анастасия Рокитна

Силовики Беларуси проводят обыски у сотрудников правозащитного центра "Весна". С обысками пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу и к правозащитнику Валентину Стефановичу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление правозащитников.

Также появилась информация, что около 9 утра сотрудники департамента финансовых расследований пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

Правозащитники сообщили, что в Минске задержали их коллегу Сергея Сыса.

На прошлой неделе в стране прошли более двух десятков обысков в редакциях изданий "Наша Нiва", "Брестская газета", Intex-Press, "Медыя-Палессе", "Информ-прогулка", "Ганцавiцкi час".

Напомним, белорусские власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва".

Ранее в марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина.

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