В Беларуси проходят обыски у правозащитников

Силовики Беларуси проводят обыски у сотрудников правозащитного центра "Весна". С обысками пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу и к правозащитнику Валентину Стефановичу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление правозащитников.
Также появилась информация, что около 9 утра сотрудники департамента финансовых расследований пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.
Правозащитники сообщили, что в Минске задержали их коллегу Сергея Сыса.
На прошлой неделе в стране прошли более двух десятков обысков в редакциях изданий "Наша Нiва", "Брестская газета", Intex-Press, "Медыя-Палессе", "Информ-прогулка", "Ганцавiцкi час".