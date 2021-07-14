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У Білорусі проходять обшуки у правозахисників

Автор: Анастасія Рокитна

Силовики Білорусі проводять обшуки у співробітників правозахисного центру "Весна". З обшуками прийшли до юриста центру Володимира Лабковича і до правозахисника Валентина Стефановича.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву правозахисників.

Також з'явилася інформація, що близько 9 ранку співробітники Департаменту фінансових розслідувань прийшли з обшуком до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.

Правозахисники повідомили, що в Мінську затримали їх колегу Сергія Сиса.

Минулого тижня в країні пройшли більше двох десятків обшуків у редакціях видань "Наша Ніва", "Брестська газета", Intex-Press, "Медия-Палессе", "Інформ-прогулка", "Ганцавіцкі час".

Нагадаємо, білоруська влада обмежила доступ до видання "Наша Ніва".

Раніше в березні у Білорусі затримали журналіста InformNapalm Дениса Івашина.

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