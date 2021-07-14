У Білорусі проходять обшуки у правозахисників
Силовики Білорусі проводять обшуки у співробітників правозахисного центру "Весна". З обшуками прийшли до юриста центру Володимира Лабковича і до правозахисника Валентина Стефановича.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву правозахисників.
Також з'явилася інформація, що близько 9 ранку співробітники Департаменту фінансових розслідувань прийшли з обшуком до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.
Правозахисники повідомили, що в Мінську затримали їх колегу Сергія Сиса.
Минулого тижня в країні пройшли більше двох десятків обшуків у редакціях видань "Наша Ніва", "Брестська газета", Intex-Press, "Медия-Палессе", "Інформ-прогулка", "Ганцавіцкі час".
Нагадаємо, білоруська влада обмежила доступ до видання "Наша Ніва".
Раніше в березні у Білорусі затримали журналіста InformNapalm Дениса Івашина.