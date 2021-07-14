ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білорусі проходять обшуки у правозахисників

Новость на русском →
Мінськ, Середа 14 липня 2021 10:20
У Білорусі проходять обшуки у правозахисників Фото: у Білорусі проходять обшуки у правозахисників (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Силовики Білорусі проводять обшуки у співробітників правозахисного центру "Весна". З обшуками прийшли до юриста центру Володимира Лабковича і до правозахисника Валентина Стефановича.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву правозахисників.

Також з'явилася інформація, що близько 9 ранку співробітники Департаменту фінансових розслідувань прийшли з обшуком до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.

Правозахисники повідомили, що в Мінську затримали їх колегу Сергія Сиса.

Минулого тижня в країні пройшли більше двох десятків обшуків у редакціях видань "Наша Ніва", "Брестська газета", Intex-Press, "Медия-Палессе", "Інформ-прогулка", "Ганцавіцкі час".

Нагадаємо, білоруська влада обмежила доступ до видання "Наша Ніва".

Раніше в березні у Білорусі затримали журналіста InformNapalm Дениса Івашина.

Читайте РБК-Україна в Google News
обшук Білорусь
NEWS
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі