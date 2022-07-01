В Беларуси снова продлили военные учения: названа дата
Мобилизационные учения в Беларуси продлены как минимум до 9 июля. Всего в учениях задействовано 13 полигонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн"
Так, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
- Борисовский (227-й) до 09.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
- Гожский (под Гродно) до 08.07;
- Брестский до 09.07;
- Репище (Осиповичи) до 08.07;
- Марьина Горка до 09.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
- Неман (под Березовкой) до 08.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
- Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться", - считает мониторинговая группа.
Напомним, согласно данным украинской разведки, Беларусь сосредоточила у границ семь батальонных тактических групп. Сейчас их цель держать ВСУ в напряжении и не дать нашему командованию отправить больше бойцов на восток.
При этом Гентаб отмечает, что признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси для наступления на Украину пока нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.