В Беларуси снова продлили военные учения: названа дата

Мобилизационные учения в Беларуси продлены как минимум до 9 июля. Всего в учениях задействовано 13 полигонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн"

"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться", - считает мониторинговая группа.

Так, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

Напомним, согласно данным украинской разведки, Беларусь сосредоточила у границ семь батальонных тактических групп. Сейчас их цель держать ВСУ в напряжении и не дать нашему командованию отправить больше бойцов на восток.

При этом Гентаб отмечает, что признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси для наступления на Украину пока нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.