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В Беларуси снова продлили военные учения: названа дата

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Минск, Пятница 01 июля 2022 16:06
В Беларуси снова продлили военные учения: названа дата Фото: Лукашенко на военных учениях (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Мобилизационные учения в Беларуси продлены как минимум до 9 июля. Всего в учениях задействовано 13 полигонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн"

Так, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

  • Борисовский (227-й) до 09.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
  • Гожский (под Гродно) до 08.07;
  • Брестский до 09.07;
  • Репище (Осиповичи) до 08.07;
  • Марьина Горка до 09.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
  • Неман (под Березовкой) до 08.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

В Беларуси снова продлили военные учения: названа дата

"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться", - считает мониторинговая группа.

Напомним, согласно данным украинской разведки, Беларусь сосредоточила у границ семь батальонных тактических групп. Сейчас их цель держать ВСУ в напряжении и не дать нашему командованию отправить больше бойцов на восток.

При этом Гентаб отмечает, что признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси для наступления на Украину пока нет.

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