У Білорусі знову продовжили військові навчання: названа дата
Мобілізаційні навчання в Білорусі продовжені як мінімум до 9 липня. Всього в навчаннях задіяно 13 полігонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн"
Так, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином:
- Борисовський (227-й) до 09.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
- Гозький (під Гродно) до 08.07;
- Брестський до 09.07;
- Репище (Осиповичі) до 08.07;
- Мар'їна Гірка до 09.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
- Німан (під Березівкою) до 08.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
- Чепелеве (під Слонімом) до 08.07;
- Доманово (під Івацевичами) до 08.07;
- Стрільбище під старими Дорогами до 08.07;
- Заслоново (під Лепелем) до 09.07.
"Незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія як і раніше не готова до наступальних операцій. Єдине на чому така підготовка позитивно позначилася, так це на можливості оборонятися", - вважає моніторингова група.
Нагадаємо, згідно з даними української розвідки, Білорусь зосередила біля кордонів сім батальйонних тактичних груп. Зараз їх мета тримати ЗСУ в напрузі і не дати нашому командуванню відправити більше бійців на схід.
При цьому Гентаб зазначає, що ознак формування ударних груп з боку Білорусі для наступу на Україну поки немає.
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