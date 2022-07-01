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У Білорусі знову продовжили військові навчання: названа дата

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Мінськ, П'ятниця 01 липня 2022 16:06
У Білорусі знову продовжили військові навчання: названа дата Фото: Лукашенко на військових навчаннях (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Мобілізаційні навчання в Білорусі продовжені як мінімум до 9 липня. Всього в навчаннях задіяно 13 полігонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн"

Так, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином:

  • Борисовський (227-й) до 09.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
  • Гозький (під Гродно) до 08.07;
  • Брестський до 09.07;
  • Репище (Осиповичі) до 08.07;
  • Мар'їна Гірка до 09.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
  • Німан (під Березівкою) до 08.07;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
  • Чепелеве (під Слонімом) до 08.07;
  • Доманово (під Івацевичами) до 08.07;
  • Стрільбище під старими Дорогами до 08.07;
  • Заслоново (під Лепелем) до 09.07.

У Білорусі знову продовжили військові навчання: названа дата

"Незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія як і раніше не готова до наступальних операцій. Єдине на чому така підготовка позитивно позначилася, так це на можливості оборонятися", - вважає моніторингова група.

Нагадаємо, згідно з даними української розвідки, Білорусь зосередила біля кордонів сім батальйонних тактичних груп. Зараз їх мета тримати ЗСУ в напрузі і не дати нашому командуванню відправити більше бійців на схід.

При цьому Гентаб зазначає, що ознак формування ударних груп з боку Білорусі для наступу на Україну поки немає.

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Білорусь Військові навчання
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