В Беларуси проблемы с интернетом объяснили "техническим сбоем"

Фото: люди за компьютером (pixabay)

Ранее ряд новостных ресурсов были недоступны

Проблемы с интернетом в Беларуси, которые возникли 17 августа утром, объяснили "техническим сбоем". Как утверждается, сейчас работу сети восстановили.

Об этом сообщил оператор "Белтелеком".

"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - говорится в сообщении.

Отметим, не работали сайты tut.by, "Белта", "Наша Нива", "Белсат".

Напомним, что в первые дни масштабных акций протеста в Беларуси был отключен интернет. Кроме того, пользователи из других стран не могли зайти на сайты белорусских СМИ. Официальные власти назвали причиной кибератаку.

В то же время белорусские провайдеры заявляли о перегруженном трафике.

Также РБК-Украина писало, что 17 августа в Беларуси началась общенациональная забастовка, участники выступают против результатов голосования из-за фальсификаций и требуют провести честные выборы.