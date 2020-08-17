ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси проблемы с интернетом объяснили "техническим сбоем"

Минск, Понедельник 17 августа 2020 15:59
В Беларуси проблемы с интернетом объяснили "техническим сбоем"
Фото: люди за компьютером (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Ранее ряд новостных ресурсов были недоступны

Проблемы с интернетом в Беларуси, которые возникли 17 августа утром, объяснили "техническим сбоем". Как утверждается, сейчас работу сети восстановили.

Об этом сообщил оператор "Белтелеком".

"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - говорится в сообщении.

Отметим, не работали сайты tut.by, "Белта", "Наша Нива", "Белсат".

Напомним, что в первые дни масштабных акций протеста в Беларуси был отключен интернет. Кроме того, пользователи из других стран не могли зайти на сайты белорусских СМИ. Официальные власти назвали причиной кибератаку.

В то же время белорусские провайдеры заявляли о перегруженном трафике.

Также РБК-Украина писало, что 17 августа в Беларуси началась общенациональная забастовка, участники выступают против результатов голосования из-за фальсификаций и требуют провести честные выборы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьСвязьинтернет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь