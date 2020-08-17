У Білорусі проблеми з інтернетом пояснили "технічним збоєм"

Фото: люди за комп'ютером (pixabay)

Раніше ряд новинних ресурсів були недоступні

Проблеми з інтернетом в Білорусі, які виникли 17 серпня вранці, пояснили "технічним збоєм". Як стверджується, зараз роботу мережі відновили.

Про це повідомив оператор "Белтелеком".

"У зв'язку з короткочасним технічним збоєм з 11.30 до 11.40 виникли труднощі з доступом в мережу інтернет. Нині працездатність мережі повністю відновлено", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, не працювали сайти tut.by, "Белта", "Наша Нива", "Белсат".

Нагадаємо, що в перші дні масштабних акцій протесту в Білорусі був відключений інтернет. Крім того, користувачі з інших країн не могли зайти на сайти білоруських ЗМІ. Офіційні влади назвали причиною кібератаку.

Водночас білоруські провайдери заявляли про перевантажений трафік.

Також РБК-Україна писало, що 17 серпня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, учасники виступають проти результатів голосування через фальсифікації та вимагають провести чесні вибори.