ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі проблеми з інтернетом пояснили "технічним збоєм"

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 15:59
У Білорусі проблеми з інтернетом пояснили "технічним збоєм"
Фото: люди за комп'ютером (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Раніше ряд новинних ресурсів були недоступні

Проблеми з інтернетом в Білорусі, які виникли 17 серпня вранці, пояснили "технічним збоєм". Як стверджується, зараз роботу мережі відновили.

Про це повідомив оператор "Белтелеком".

"У зв'язку з короткочасним технічним збоєм з 11.30 до 11.40 виникли труднощі з доступом в мережу інтернет. Нині працездатність мережі повністю відновлено", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, не працювали сайти tut.by, "Белта", "Наша Нива", "Белсат".

Нагадаємо, що в перші дні масштабних акцій протесту в Білорусі був відключений інтернет. Крім того, користувачі з інших країн не могли зайти на сайти білоруських ЗМІ. Офіційні влади назвали причиною кібератаку.

Водночас білоруські провайдери заявляли про перевантажений трафік.

Також РБК-Україна писало, що 17 серпня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, учасники виступають проти результатів голосування через фальсифікації та вимагають провести чесні вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьСвязьінтернет
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся