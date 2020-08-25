В Беларуси приводят в боевую готовность танковый батальон

Министерство обороны Беларуси объявило о подготовке к боевой готовности танкового батальона 11-й отдельной механизированный бригады. Для этого проведут мобилизацию более 140 военных запаса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

По словам главы генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Александра Вольфовича, сейчас проводится проверка боевой готовности танкового батальона.

"Состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться. Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи. Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина…", - сообщил Вольфович.

Напомним, в Беларуси 16 августа объявили о начале военный учений на границе с Литвой на фоне акций протеста в стране.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко перевел в полную боеготовность основные силы белорусской армии якобы из-за напряженности на западной границе.

В понедельник, 24 августа, начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.