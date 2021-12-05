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В Беларуси пригрозили Украине "жесткими мерами" в случае нарушения границы

Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусские пограничники пригрозили Украине "крайне жесткими мерами" в случае нарушения государственной границы. Вчера Беларусь обвинила украинские вертолеты якобы в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Беларусь".

Принять "крайне жесткие меры" в ответ на нарушение белорусской границы в будущем пригрозил официальный представитель Мозырского пограничного мероприятия Сергей Павлов. Таким заявлением он прокомментировал вчерашние обвинения Беларуси.

Напомним, вчера Беларусь обвинила украинские вертолеты Ми-8 в нарушении границы во время учений. Вертолеты, по версии белорусской стороны, якобы на километр вошли в воздушное пространство Беларуси.

Украинские пограничники опровергли нарушение границы вертолетами, но подтвердили, что во время учений авиация действительно привлекалась.

Сегодня в Беларуси заявили, что вручили украинскому военному атташе ноту протеста.

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