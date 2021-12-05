RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білорусі пригрозили Україні "жорсткими заходами" у разі порушення кордону

Автор: Дмитро Левицький

Білоруські прикордонники пригрозили Україну "вкрай жорсткими заходами" у випадку порушення державного кордону. Вчора Білорусь звинуватила українські вертольоти нібито у незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Беларусь".

Вжити "вкрай жорстких заходів" у відповідь на порушення білоруського кордону в майбутньому пригрозив офіційний представник Мозирського прикордонного заходу Сергій Павлов. Такою заявою він прокоментував вчорашні звинувачення Білорусі.

Нагадаємо, вчора Білорусь звинуватила українські вертольоти Мі-8 у порушенні кордону під час навчань. Вертольоти, за версією білоруської сторони, нібито на кілометр увійшли в повітряний простір Білорусі.

Українські прикордонники заперечили порушення кордону вертольотами, але підтвердили, що під час навчань авіація дійсно залучалася.

Сьогодні в Білорусі заявили, що вручили українському військовому аташе ноту протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьУкраїнаКордон з Україною