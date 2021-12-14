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В Беларуси приговорили Тихановского к 18 годам тюрьмы: сколько лет получили другие оппозиционеры

Автор: Анастасия Рокитна

Гродненский суд приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали еще в конце мая 2020 в Гродно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По "делу Тихановского-Лосика-Статкевича" вынесены такие приговоры:

  • Сергей Тихановский - 18 лет усиленного режима,
  • Игорь Лосик - 15 лет усиленного режима,
  • Николай Статкевич - 14 лет,
  • Артем Саков - 16 лет усиленного режима,
  • Владимир Цыганович - 15 лет усиленного режима,
  • Дмитрий Попов - 16 лет усиленного режима.

Против Тихановского и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах.

Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения и по другим статьям, в том числе по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Напомним, в Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Тихановской.

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