У Білорусі засудили Тихановського до 18 років в'язниці: скільки років отримали інші опозиціонери

Гродненський суд засудив білоруського опозиціонера Сергія Тихановського до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його затримали ще в кінці травня 2020 в Гродно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
У "справі Тихановського-Лосика-Статкевича" винесені такі вироки:
Проти Тихановського і ще кількох осіб було порушено кримінальну справу про насильство щодо співробітника органів внутрішніх справ. Це сталося незабаром після того, як він спробував подати документи на реєстрацію в якості кандидата на президентських виборах.
Вже після затримання Тіхановському пред'явили також звинувачення і за іншими статтями, в тому числі за ст.342 КК (організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок).