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У Білорусі засудили Тихановського до 18 років в'язниці: скільки років отримали інші опозиціонери

Автор: Анастасія Рокитна

Гродненський суд засудив білоруського опозиціонера Сергія Тихановського до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його затримали ще в кінці травня 2020 в Гродно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

У "справі Тихановського-Лосика-Статкевича" винесені такі вироки:

  • Сергій Тихановський - 18 років посиленого режиму,
  • Ігор Лосик - 15 років посиленого режиму,
  • Микола Статкевич - 14 років,
  • Артtм Саків - 16 років посиленого режиму,
  • Володимир Циганович - 15 років посиленого режиму,
  • Дмитро Попов - 16 років посиленого режиму.

Проти Тихановського і ще кількох осіб було порушено кримінальну справу про насильство щодо співробітника органів внутрішніх справ. Це сталося незабаром після того, як він спробував подати документи на реєстрацію в якості кандидата на президентських виборах.

Вже після затримання Тіхановському пред'явили також звинувачення і за іншими статтями, в тому числі за ст.342 КК (організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок).

Нагадаємо, у Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал Тихановської.

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Білорусь