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В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Тихановской

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Беларусь, Суббота 16 октября 2021 06:01
В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Тихановской Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (twitter.com/Tsihanouskaya)
Автор: Анна Полисученко

Суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на основании материалов проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. На канал подписаны более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFN.

Хранение экстремистских материалов, а также подписка на признанные экстремистскими Telegram-каналы и чаты влекут ответственность, напомнили в ведомстве.

Также сообщается о признании экстремистским Telegram-канала "Платформа Голос". Пока ни один из этих каналов не внесен в список экстремистских материалов на сайте Министерства информации Беларуси.

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