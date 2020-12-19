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В Беларуси предложили ввести плату за выезд из страны

Суббота 19 декабря 2020 01:37
В Беларуси предложили ввести плату за выезд из страны
Фото: белорусский пограничник (facebook.com GpkGovBY)
Автор: Инна Собора

В Беларуси предложили ввести сбор за пересечение границы при выезде из страны. Подготовлен соответствующий законопроект.

Об этом пишет "Белта".

Согласно документу, могут ввести сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин (около 32 долларов).

В правительстве страны ожидают, что если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пункты пропуска.

Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 Беларусь приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.

Напомним, с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса.

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