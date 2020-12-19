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У Білорусі запропонували ввести плату за виїзд з країни

Субота 19 грудня 2020 01:37
У Білорусі запропонували ввести плату за виїзд з країни
Фото: білоруський прикордонник (facebook.com GpkGovBY)
Автор: Инна Собора

У Білорусі запропонували ввести збір за перетин кордону при виїзді з країни. Підготовлено відповідний законопроект.

Про це пише "Белта".

Згідно з документом, можуть ввести збір за перетин кордону транспортними засобами, максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, в розмірі не більше трьох базових величин (близько 32 доларів).

В уряді країни очікують, що якщо такий підхід буде схвалений, зібрані кошти з урахуванням пандемії можуть спрямовуватись на заходи з дезінфекції, забезпечення необхідним пункти пропуску.

Раніше повідомлялося, що з-за COVID-19 Білорусь припинить виїзд громадян з країни через наземні пункти пропуску.

Нагадаємо, з 1 листопада Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавіруса.

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