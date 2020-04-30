В Беларуси построят нефтепровод для нефти из Украины и Польши

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Беларусь диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве в 2020-2023 годах магистрального нефтепровода "Гомель-Горки" в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что строительство магистрального нефтепровода позволит соединить южную и северную ветки белорусского магистрального нефтепровода "Дружба", а также оба нефтеперерабатывающих предприятия ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) и ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область).

"Строительство нового нефтепровода - это, по сути, строительство "перемычки", которая позволит соединить два белорусских НПЗ, что значительно улучшит логистику импорта альтернативной нефти за счет перетока нефти, импортируемой из украинских и балтийских портов", - сказал Тищенко.

По его словам, нефтепровод "Гомель-Горки" также может быть использован при реверсной работе одной из веток "Дружбы" и прокачке нефти из польского Гданьска через Мозырь на Нафтан. "Таким образом будет обеспечена поставка нефти трубопроводным транспортом на Нафтан с балтийского направления", - отметил Тищенко.

Он также обратил внимание, что строительство нового нефтепровода позволит белорусской стороне гибко принимать решения относительно загрузки сырьем белорусских НПЗ. "Перемычка" будут находиться на нашей территории, что позволит нам оперативно принимать решения об обмене сырьем и загрузке каждого НПЗ", - сказал Тищенко.

Отметим, Беларусь в 2020 году импортирует танкерную нефть из литовского порта Клайпеды, а также из Одессы, которая далее по нефтепроводам Одесса-Броды" и "Броды-Мозырь" поставляется на Мозырский НПЗ. Из Клайпеды нефть поставляется на Нафтан по железной дороге, что заметно удорожает стоимость поставок.

Как сообщало РБК-Украина, Российская Федерация с 1 января 2020 года прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены.

С марта АО "Укртранснафта" начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух веток магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси.