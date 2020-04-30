У Бєларусі побудують нафтопровід для нафти з України та Польщі

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Білорусь диверсифікує постачання нафти на свої НПЗ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав розпорядження про будівництво у 2020-2023 роках магістрального нафтопроводу "Гомель-Гірки" в цілях диверсифікації поставок нафти в Білорусь. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Прес-секретар держконцерну "Белнефтехим" Олександр Тищенко заявив, що будівництво магістрального нафтопроводу дозволить з'єднати південну і північну гілки білоруського магістрального нафтопроводу "Дружба", а також обидва нафтопереробних підприємства ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська область) і ВАТ "Мозирський НПЗ" (Гомельська область).

"Будівництво нового нафтопроводу - це, по суті, будівництво "перемички", яка дозволить з'єднати два білоруських НПЗ, що значно поліпшить логістику імпорту альтернативної нафти за рахунок перетікання нафти, імпортованої з українських і балтійських портів", - сказав Тищенко.

За його словами, нафтопровід "Гомель-Гірки" також може бути використаний при реверсній роботі однієї з гілок "Дружби" і прокачування нафти з польського Гданська через Мозир на Нафтан. "Таким чином буде забезпечено постачання нафти трубопровідним транспортом на Нафтан з балтійського напрямку", - зазначив Тищенко.

Він також звернув увагу, що будівництво нового нафтопроводу дозволить білоруській стороні гнучко приймати рішення щодо завантаження сировиною білоруських НПЗ. "Перемичка" будуть перебувати на нашій території, що дозволить нам оперативно приймати рішення про обмін сировиною та завантаження кожного НПЗ", - сказав Тищенко.

Зазначимо, Білорусь у 2020 році імпортує танкерну нафту з литовського порту Клайпеди, а також з Одеси, яка далі нафтопроводами Одеса-Броди" і "Броди-Мозир" поставляється на Мозирський НПЗ. З Клайпеди нафта поставляється на Нафтан по залізниці, що помітно здорожує вартість поставок.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація з 1 січня 2020 року припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені.

З березня АТ "Укртранснафта" почало перекачування нафти з використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" і однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" на НПЗ Білорусі.