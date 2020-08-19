В Беларуси погранкомитет подтвердил "очень внимательное отношение" к иностранцам

Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси подтвердил, что на фоне протестов в стране сохраняется "очень внимательное отношение" к иностранцам, которые хотят въехать на территорию республики. В то же время все пункты пропуска работают.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский, комментируя сообщения об отказе во въезде порядка 20 иностранцам в аэропорту Минска, заявил, что к иностранцам сейчас внимательное отношение.

"В связи со сложившейся ситуацией из-за электоральной кампании сохраняется очень внимательное отношение к гражданам иностранных государств, которые хотели бы въехать на территорию Республики Беларусь", - сказал Бычковский.

По его словам, если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы.

"Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - пояснил представитель ГПК.

Отметим, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста.

РБК-Украина писало, что Беларусь привела в полную боеготовность войска на западных границах.