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У Білорусі прикордонний комітет підтвердив "дуже уважне ставлення" до іноземців

Автор: Инна Собора

Підтвердили відмову 20 іноземцям у в'їзді в країну в аеропорту Мінська

Держприкордонкомітет (ДПК) Білорусі підтвердив, що на тлі протестів в країні зберігається "дуже уважне ставлення" до іноземців, які хочуть в'їхати на територію республіки. У той же час всі пункти пропуску працюють.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Офіційний представник ДПК Антон Бичковський, коментуючи повідомлення про відмову у в'їзді близько 20 іноземцям в аеропорту Мінська, заявив, що до іноземців зараз уважне ставлення.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією через електоральну кампанію зберігається дуже уважне ставлення до громадян іноземних держав, які хотіли б в'їхати на територію Республіки Білорусь", - сказав Бичковський.

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За його словами, якщо іноземні громадяни не можуть або затрудняються підтвердити мету свого візиту до Білорусі, то до них можуть виникнути додаткові питання.

"Якщо вони не зможуть відповісти і на ці питання, то їм буде відмовлено у в'їзді", - пояснив представник ДПК.

Відзначимо, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів в Білорусі почалися акції протесту.

РБК-Україна писало, що Білорусь привела в повну боєготовність війська на західних кордонах.

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