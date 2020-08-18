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Беларусь привела в полную боеготовность войска на западных границах

Минск, Вторник 18 августа 2020 17:50
Беларусь привела в полную боеготовность войска на западных границах
Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Боевые подразделения армии Беларуси готовы к выполнению обязательств

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил озабоченность ситуацией вдоль западных границ страны. В связи с этим Министерство обороны развернули и привели в полную боеготовность войска.

Об этом Лукашенко заявил во время совещания Совета безопасности Беларуси, передает "Белта".

"Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - заявил он.

Лукашенко утверждает, что в стране появляются проблемы внутри и извне, и "это скоординированные действия".

По его словам, для наведения порядка в Беларуси пришлось задействовать отдельные подразделения сил специальных операций.

До этого Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно до стабилизации ситуации на юго-западе страны.

Напомним, Беларусь проведет военные учения на границе с Литвой.

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