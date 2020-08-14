В Беларуси озвучили причину смерти 25-летнего демонстранта

Фото: задержание Александра Вихора (Tyt.by)

Следствие утверждает, что парень погиб от передозировки наркотиками

Семье задержанного во время протестов в белорусском Гомеле 25-летнего Александра Вихора заявили, что парень умер от передозировки наркотиками. Родные в версию правоохранителей не верят.

Об этом сообщает TUT.BY.

По их словам, Александр "даже не курил".

"Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас исправили: "Он не погиб. Он умер от передозировки наркотиками". Что? Да он даже не курил никогда. И потом, наркотики? Он же был под стражей несколько дней до смерти", - рассказала сестра погибшего Ольга.

Родные просят показать им тело сына. Они наняли адвоката и планируют пристально следить за следствием. Также семья погибшего ищет свидетелей, которые располагают информацией о задержании парня.

В Следственном комитете Беларуси озвучили свою версию произошедшего.

Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

"Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было", - заявили следователи.

Напомним, в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

Отметим, что в ООН заявили, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше.