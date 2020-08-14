У Білорусі озвучили причину смерті 25-річного демонстранта

Фото: затримання Олександра Вихоря (Tyt.by)

Слідство стверджує, що хлопець загинув від передозування наркотиками

Родині затриманого під час протестів у білоруському Гомелі 25-річного Олександра Вихоря заявили, що хлопець помер від передозування наркотиками. Рідні у версію правоохоронців не вірять.

Про це повідомляє TUT.BY.

За їхніми словами, Олександр "навіть не курив".

"Вранці ми дзвонили слідчому, щоб дізнатися, як просувається справа по загиблому Саші. Нас виправили: "Він не загинув. Він помер від передозування наркотиками". Що? Та він навіть не курив ніколи. І потім, наркотики? Він же був під вартою кілька днів до смерті", - розповіла сестра загиблого Ольга.

Рідні просять показати їм тіло сина. Вони найняли адвоката і планують пильно стежити за слідством. Також сім'я загиблого шукає свідків, які володіють інформацією про затримання хлопця.

У Слідчому комітеті Білорусі озвучили свою версію події.

Попередньо встановлено, що ввечері 9 серпня Олександр Вихор був затриманий співробітниками міліції за активну участь у несанкціонованому масовому заході. Постановою суду він був притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді арешту строком на 10 діб.

"Чоловік був направлений до місця відбування покарання, де у нього різко погіршилося самопочуття. Гомельчанин був доставлений до закладу охорони здоров'я, де помер. В ході первинного огляду видимих тілесних ушкоджень, які могли стати причиною смерті, виявлено не було", - заявили слідчі.

Нагадаємо, у лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів, за даними місцевого міністерства охорони здоров'я, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Зазначимо, що в ООН заявили, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути більше.