В Беларуси оценили ущерб от санкций. Хотят через суд получить компенсацию
Правительство Беларуси будет отстаивать в суде свое право компенсации потерь после инцидента с самолетом Ryanair. Поскольку ущерб от санкций ЕС против Беларуси в самом худшем случае не превысит 3% от ВВП.
ОБ этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью "Беларусь-1".
"Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляет порядка 1,7% к ВВП. Торговых санкций - 0,7%. Значит, вместе если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9% к ВВП", - заявил он.
Головченко высказал уверенность, что Беларусь сможет добиться компенсации всего нанесенного ущерба, "потому что наше дело правое - мы победим".
При этом он добавил, что представители Белоруси выступили на заседании совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), обозначили свою позицию, однако организация до сих пор не приступила к расследованию. По словам премьера Беларуси, комиссия пока не сформирована.
Он подчеркнул, что Беларусь хочет объективного международного расследования инцидента с Ryanair.
"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил премьер Беларуси.
Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом был задействован даже истребитель.
После этого авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не летели над Беларусью.
Кроме того, в Евросоюзе готовятся к введению санкций против лиц, причастных к посадке самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. Санкции должны ввести на следующей неделе.