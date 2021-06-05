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В Беларуси оценили ущерб от санкций. Хотят через суд получить компенсацию

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Минск , Суббота 05 июня 2021 22:03
В Беларуси оценили ущерб от санкций. Хотят через суд получить компенсацию Фото: премьер-министр Беларуси Роман Головченко (belarus.by)
Автор: РБК-Украина

Правительство Беларуси будет отстаивать в суде свое право компенсации потерь после инцидента с самолетом Ryanair. Поскольку ущерб от санкций ЕС против Беларуси в самом худшем случае не превысит 3% от ВВП.

ОБ этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью "Беларусь-1".

"Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляет порядка 1,7% к ВВП. Торговых санкций - 0,7%. Значит, вместе если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9% к ВВП", - заявил он.

Головченко высказал уверенность, что Беларусь сможет добиться компенсации всего нанесенного ущерба, "потому что наше дело правое - мы победим".

При этом он добавил, что представители Белоруси выступили на заседании совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), обозначили свою позицию, однако организация до сих пор не приступила к расследованию. По словам премьера Беларуси, комиссия пока не сформирована.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет объективного международного расследования инцидента с Ryanair.

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил премьер Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом был задействован даже истребитель.

После этого авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не летели над Беларусью.

Кроме того, в Евросоюзе готовятся к введению санкций против лиц, причастных к посадке самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. Санкции должны ввести на следующей неделе.

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