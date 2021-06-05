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У Білорусі оцінили збиток від санкцій. Хочуть через суд отримати компенсацію

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Мінськ , Субота 05 червня 2021 22:03
У Білорусі оцінили збиток від санкцій. Хочуть через суд отримати компенсацію Фото: прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко (belarus.by)
Автор: РБК-Україна

Уряд Білорусі відстоюватиме в суді своє право компенсації втрат після інциденту з літаком Ryanair. Оскільки збиток від санкцій ЄС проти Білорусі в найгіршому випадку не перевищить 3% від ВВП.

Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв'ю "Білорусь-1".

"Ціна санкцій фінансових, які накладаються на економіку країни, становить близько 1,7% до ВВП. Торгових санкцій-0,7%. Значить, разом якщо торгові та фінансові санкції, то максимальний обсяг збитку, який був порахований, становив 2,9% до ВВП", - заявив він.

Головченко висловив упевненість, що Білорусь зможе домогтися компенсації всього завданого збитку, "тому що наша справа права - ми переможемо".

При цьому він додав, що представники Білорусі виступили на засіданні Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), позначили свою позицію, проте організація досі не приступила до розслідування. За словами прем'єра Білорусі, комісія поки не сформована.

Він підкреслив, що Білорусь хоче об'єктивного міжнародного розслідування інциденту з Ryanair.

"Ми впевнені у своїй правоті і готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації всього завданого нам збитку", - заявив прем'єр Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому був задіяний навіть винищувач.

Після цього авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли над Білоруссю.

Крім того, в Євросоюзі готуються до введення санкцій проти осіб, причетних до посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. Санкції мають запровадити наступного тижня.

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