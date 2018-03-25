В Беларуси отпустили задержанного на митинге оппозиционера Статкевича

Кроме Николая Статкевича освободили еще нескольких инициаторов шествия к 100-летию со дня провозглашения БНР

В Беларуси из изолятора освободили задержанных накануне инициаторов шествия, посвященного 100-летию со дня провозглашения Белорусской народной республики, среди которых и оппозиционер Николай Статкевич. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщает агентство, вместе со Статкевичем отпустили Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика, Максима Винярского, Леонида Кулакова и Евгения Афнагеля.

Задержанные были инициаторами проведения запрещенного Минским горисполкомом шествия на День Воли, традиционную демонстрацию планировали провести 25 марта от площади Якуба Коласа до Оперного театра.

Некляева и Сивчика задержали 21 марта и поместили в изолятор на 10 и 5 суток соответственно за акции, которые прошли в 2017 году

Винярский и Кулаков были арестованы на 10 суток за акцию против блокирования портала "Хартия-97", проведенную 13 марта в Минске.

Николая Статкевича задержали утром 25 марта у его дома, он находился в Ленинском РУВД.

Провести демонстрацию не удалось - участников задержали во время сбора на площади Якуба Коласа.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанного организатора шествия к 100-летию со дня провозглашения Белорусской народной республики, оппозиционера Николая Статкевича арестовали на 10 суток.