У Білорусі відпустили затриманого на мітингу опозиціонера Статкевича

Крім Миколи Статкевича звільнили ще кількох ініціаторів ходи до 100-річчя з дня проголошення БНР

У Білорусі звільнили з ізолятора затриманих напередодні ініціаторів ходи, присвяченої 100-річчю з дня проголошення Білоруської народної республіки, серед яких і опозиціонер Микола Статкевич. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомляє агентство, разом зі Статкевичем відпустили Володимира Некляєва, В'ячеслава Сивчика, Максима Вінярського, Леоніда Кулакова та Євгена Афнагеля.

Затримані були ініціаторами проведення забороненої Мінським міськвиконкомом ходи на День Волі, традиційну демонстрацію планували провести 25 березня від площі Якуба Коласа до Оперного театру.

Некляєва і Сивчика затримали 21 березня і помістили в ізолятор на 10 і 5 діб відповідно за акції, які відбулися в 2017 році

Вінярський і Кулаков були заарештовані на 10 діб за акцію проти блокування порталу "Хартія-97", проведену 13 березня в Мінську.

Миколу Статкевича затримали вранці 25 березня біля його будинку, він перебував у Ленінському РУВС.

Провести демонстрацію не вдалося - учасників затримали під час зібрання на площі Якуба Коласа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманого організатора ходи до 100-річчя з дня проголошення Білоруської народної республіки, опозиціонера Миколу Статкевича заарештували на 10 діб.