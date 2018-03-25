Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Білорусі відпустили затриманого на мітингу опозиціонера Статкевича

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 23:55
Фото: Микола Статкевич (Marco Fieber flickr)
Фото: Микола Статкевич (Marco Fieber flickr)

Крім Миколи Статкевича звільнили ще кількох ініціаторів ходи до 100-річчя з дня проголошення БНР

У Білорусі звільнили з ізолятора затриманих напередодні ініціаторів ходи, присвяченої 100-річчю з дня проголошення Білоруської народної республіки, серед яких і опозиціонер Микола Статкевич. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомляє агентство, разом зі Статкевичем відпустили Володимира Некляєва, В'ячеслава Сивчика, Максима Вінярського, Леоніда Кулакова та Євгена Афнагеля.

Затримані були ініціаторами проведення забороненої Мінським міськвиконкомом ходи на День Волі, традиційну демонстрацію планували провести 25 березня від площі Якуба Коласа до Оперного театру.

Некляєва і Сивчика затримали 21 березня і помістили в ізолятор на 10 і 5 діб відповідно за акції, які відбулися в 2017 році

Вінярський і Кулаков були заарештовані на 10 діб за акцію проти блокування порталу "Хартія-97", проведену 13 березня в Мінську.

Миколу Статкевича затримали вранці 25 березня біля його будинку, він перебував у Ленінському РУВС.

Провести демонстрацію не вдалося - учасників затримали під час зібрання на площі Якуба Коласа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманого організатора ходи до 100-річчя з дня проголошення Білоруської народної республіки, опозиціонера Миколу Статкевича заарештували на 10 діб.

 

На мітингу в Білорусі затримали опозиціонера Статкевича У столиці Білорусі затримали опозиціонерів
Теги публікації: Білорусь, оппозиция, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top