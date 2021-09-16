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У Білорусі відкрили справу через обстріл знака з гербом на кордоні з Україною

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Мінськ, Четвер 16 вересня 2021 10:25
У Білорусі відкрили справу через обстріл знака з гербом на кордоні з Україною Фото: Білорусь заявила про обстріл прикордонного знака (gpk.gov.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Слідчий комітет Білорусі відкрив справу через обстріл знака з гербом на кордоні з Україною. Справу відкрили за фактом наруги над державними символами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

У Білорусі повідомили, що біля села Горавиця Дрогичинського району поблизу кордону з Україною було виявлено пошкодження герба на прикордонному знаку.

"За даним фактом Дрогичинським РОСК порушено кримінальну справу за ст. 370 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу. Всі обставини події встановлюються", - зазначили в СК.

Нагадаємо, Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку з території України.

Зазначимо, українські прикордонники розкрили подробиці обстрілу знака.

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